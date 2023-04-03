Нью-Дели, 3 апреля, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В период с 10 по 21 апреля совместные учения военно-воздушных сил (ВВС) проведут Индия и США. Об этом 3 апреля сообщает газета Times of India со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

По словам одного из источников, такие совместные индийско-американские манёвры будут способствовать усилению потенциала ВВС двух стран и повышению их боевой совместимости.

Отмечается, что индийская сторона намерена задействовать в учениях истребители Rafale, Су-30 и Tejas, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, военно-транспортные Globemaster и самолёты-заправщики Ил-78. С американской стороны в манёврах примут участие истребители F-15 Strike Eagle.

Также указывается, что учения Cope India будут проведены на фоне напряженности на китайско-индийской границе, которая сохраняется с 2020 года.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта агентство Bloomberg сообщило, что Индия решила не нарушать антироссийские санкции, введенные Западом. Индийские чиновники попросили банки и трейдеров соблюдать действующие санкции, в частности, придерживаться установленного западными странами потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

В марте 2022 года на границе Индии и Китая в горной области Ладакх произошли столкновения военных двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин передислоцировали в этот район тяжёлую артиллерию, танки и авиацию. После ряда переговоров стороны начали отвод своих войск от границы.