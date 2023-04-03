Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В результате произошедшего в Камчатском крае землетрясения магнитудой 6,9 ни один человек не пострадал. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения Камчатского края.

Кадр из видео Фиксация подземных толчков

«На данный момент пострадавших в результате землетрясения нет», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что сотрудники Минздрава продолжают собирать информацию о состоянии зданий лечебных учреждений после подземных толчков.

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Подземный толчок магнитудой 6,9 произошёл на Камчатке днём 3 апреля. Очаг толчков залегал на глубине 99,5 км на расстоянии 48 км от Петропавловска-Камчатского. По словам камчадалов, во время землетрясения чувствовалось дрожание стен зданий.