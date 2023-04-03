Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 09:27 — ИА Регнум. После взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, в тяжёлом состоянии продолжают находиться восемь человек. Об этом 3 апреля сообщает городской комитет по здравоохранению в своём Telegram-канале.

Александр Демьянчук/ТАСС Автомобили экстренных служб у кафе «Стрит-бар», где произошел взрыв, на Университетской набережной

Уточняется, что после взрыва в стационары Петербурга был доставлен 31 пострадавший, и, по данным на 07:00 мск, девять человек из этого числа были отпущены на амбулаторное лечение.

«В больницах восемь человек остаются в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ сообщили, что количество пострадавших в результате взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, возросло до 32 человек. У всех пострадавших зафиксированы минно-взрывные травмы, ожоги и множественные осколочные ранения.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе Street Food Bar, где в это время проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Журналист погиб в момент взрыва.