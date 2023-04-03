Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Произошедшее днём 3 апреля на полуострове Камчатка землетрясение оказалось сильным, так как оно было поверхностным. Об этом 3 апреля рассказал директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров, его слова приводятся в Telegram-канале службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Это землетрясение достаточно умеренной магнитуды для Камчатки <…> просто <…> оно произошло очень близко и <…> оказалось поверхностным. Вот поэтому мы его так хорошо почувствовали», — сказал он.

Позднее Чебров уточнил, что эпицентр подземных толчков сдвинулся в сторону океана и находился на расстоянии 64 км от Петропавловска-Камчатского.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3794938" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, после сильного подземного толчка, который произошёл на Камчатке днём 3 апреля, около берегов полуострова было зарегистрировано ещё несколько землетрясений. Магнитуда новых землетрясений составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1.

Ранее на Камчатке днём произошло землетрясение— подземный толчок оказался магнитудой 6,9. В соцсетях жители региона опубликовали видео и фото последствий землетрясения, описывали ощущения, отмечая, что чувствовали дрожание стен зданий.