Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев «не причастен» к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и убийству военкора Владлена Татарского.

РИА Новости На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге

По мнению Подоляка, случившееся якобы связано с внутренними политическими разборками в России.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Дарья Лантратова отметила, что на Украине прибегают к убийствам российских лидеров мнений в связи с отсутствием успехов ВСУ в зоне специальной военной операции. Лантратова считает, что украинская сторона причастна к взрыву в кафе в центре Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге возросло до 32 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Отмечается, что у всех пострадавших зафиксированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, а также ожоги.