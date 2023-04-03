Москва, 3 апреля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В понедельник, 3 апреля, в столице России во второй половине дня ожидают дожди, температура воздуха в городе составит +12… +14 °C. Об этом 3 апреля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Алексей Никольский/РИА Новости Весна в Москве

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором южного циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, переходя во второй половине дня в дождевое состояние, а температурный фон окажется на 3–4 градуса выше положенной в начале апреля климатической нормы», — приводит его слова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что в Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, а с 15:00 начнутся дожди.

Также Тишковец отметил, что температура воздуха в городе составит +12… +14 °C и +10… +15 °C в Московской области. При этом он добавил, что ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 3–8 м/с, атмосферное давление немного вырастет, составив 748 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал, что в начале второй и третьей декад апреля в Москве ожидаются серьёзные арктические вторжения. Однако при этом температурный режим в столице России во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы