ВСУ сформировали группировку для наступления в Запорожской области
Рогов: ВСУ сформировали многочисленную группировку для наступления в Запорожской области
Мелитополь, 3 апреля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины скопили в Запорожской области группировку, достаточную для проведения наступательной операции на данном направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости 3 апреля.
«У них скоплено вполне достаточно боевиков и вооружения, чтобы попереть на запорожском участке фронта. Мы ждем их в любой момент. Наша разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной», — сказал Рогов.
По его словам, западные страны призывают президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее провести наступление с демонстрацией эффективности западного вооружения и военной техники.
Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин также указал на то, что Вооружённые силы Украины планируют осуществить контрнаступление в Запорожской области, а также в районе Артёмовска. По его словам, ВСУ также попытаются перерезать сухопутный путь на Крым.