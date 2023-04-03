Мелитополь, 3 апреля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины скопили в Запорожской области группировку, достаточную для проведения наступательной операции на данном направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости 3 апреля.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» на запорожском направлении

«У них скоплено вполне достаточно боевиков и вооружения, чтобы попереть на запорожском участке фронта. Мы ждем их в любой момент. Наша разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной», — сказал Рогов.

По его словам, западные страны призывают президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее провести наступление с демонстрацией эффективности западного вооружения и военной техники.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин также указал на то, что Вооружённые силы Украины планируют осуществить контрнаступление в Запорожской области, а также в районе Артёмовска. По его словам, ВСУ также попытаются перерезать сухопутный путь на Крым.