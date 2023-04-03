Киев, 3 апреля, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек прибыл в столицу Украины с «неожиданным визитом». Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщило немецкое издание Bild.

IMAGO/Political-Moments\ТАСС Роберт Хабек

По данным источника, немецкий министр экономики прибыл в Киев с небольшой делегацией для обсуждения восстановления Украины, а также сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

Отмечается, что по прибытии Хабек отметил, что страны Европы заинтересованы в том, чтобы Украина в будущем стала «сильным экономическим партнером».

В конце прошлой недели, 31 марта, Киев посетили премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. По данным украинских СМИ, политики прибыли с целью участия в так называемом «саммите по случаю деоккупации Бучи».