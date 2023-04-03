Симферополь, 3 апреля, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Крымский полуостров надёжно защищается, а авторов украинской деоккупации региона ждут смирительные рубашки и места в психиатрической больнице, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

«Мы уверены, что бесноватых, творящих свой шабаш на территории бывшей Украины, мы в Крым не пустим. Разве что в специальные лечебные учреждения в смирительных рубашках», — добавил он.

Константинов назвал высказывания секретаря СНБО Украины Алексея Данилова очередным «бредом», а самого его «политическим маргиналом». Спикер добавил, что нужно лишь опасаться нехватки мест в психиатрических больницах для всех украинских «стратегов».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, так называемый план «деоккупации» Крыма предусматривает 12 шагов, в числе которых также люстрация, «снос» Крымского моста, программа «детоксикации от пропаганды». Украинские власти выберут новое название для города Севастополя, который временно назван «объектом номер шесть» в рамках «плана деоккупации Крыма», заявил Данилов.