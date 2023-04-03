Лондон, 3 апреля, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Британский политолог, бывший профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти заявил в своей статье в The Times, что у России есть козырь в рукаве в качестве значимого скрытого потенциала. Он считает, что ВС РФ его обязательно применят в случае планируемого Киевом весеннего наступления.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Эксперт посоветовал киевским властям осознать огромные скрытые возможности России и начать очень стараться предотвратить превращение конфликта «в грубую, изматывающую войну на истощение».

Политолог предостерегает, что, несмотря на уверенность Киева в успешности весеннего наступления, этот манёвр может затянуться.

«Конфликт с применением оружия и ракет продолжается, но битва в более широком масштабе ведётся между военными стратегами», — резюмировал Галеотти.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал о придуманном так называемом плане «деоккупации» Крыма, который состоит из 12 шагов.

Киевский план в том числе включает в себя переименование российского Севастополя, люстрацию, «снос» Крымского моста, программу «детоксикации от пропаганды».