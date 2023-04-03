Москва, 3 апреля, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Западным странам следует заняться уголовным преследованием преступников, которых отказываются передавать в Россию. С соответствующим предложением выступила Генеральная прокуратура РФ, пишет РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

На запрос агентства в ведомстве отметили, что в случаях подобных отказов направляются письма о несогласии с принятыми решениями и просьбой сообщить о готовности осуществить уголовное преследование обвиняемых, в том числе в целях соблюдения принципа неотвратимости наказания.

По итогам первого квартала 2023 года на Западе отказались исполнить 15 запросов с российской стороны о правовой помощи. Также России отказали в удовлетворении 19 запросов о выдаче граждан для уголовного преследования, в восьми из них политические мотивы. Так, РФ было отказано в экстрадиции обвиняемых в убийстве, бандитизме, похищении человека, разбойном нападении, незаконном обороте наркотиков и в мошенничестве в особо крупном размере.

Международный розыск лиц, которых отказываются выдавать, продолжается на территории других членов Интерпола, добавили в Генпрокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Российской Федерацией. Документ не требует одобрения парламента, так как соглашение не затрагивает экономику, торговлю, общество, территорию и инвестиции Таиланда.