Наступил 404-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Российские бойцы, отвоёвывающие у противника Артёмовск в Донецкой Народной Республике, водрузили над администрацией города российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Таким образом штурмовики почтили память погибшего 2 апреля при взрыве в кафе в Петербурге военного журналиста и писателя Максима Фомина, известного как Владлен Татарский.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Максим Фомин родился 25 апреля 1982 года в Макеевке, ныне город в Донецкой Народной Республике. В кафе на Университетской набережной он проводил творческую встречу «Есть такая профессия — военкор». Не исключено, что причиной взрыва, в результате которого пострадали десятки человек, стал начинённый тротилом сувенир, подаренный Татарскому одной из посетительниц. Подозреваемая — жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова — задержана.

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести большие потери на донецком направлении. Только за одни сутки они составили выше 210 украинских военнослужащих и наёмников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины.

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