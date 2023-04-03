Мелитополь, 3 апреля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ предложил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«Усиление системы ПВО никогда не помешает. Украинские боевики бьют комбинированно, чтобы система ПВО захлебывалась», — сказал он РИА Новости.

За последнюю неделю ВСУ дважды обстреляли город Мелитополь. В последний раз удары наносились с применением кассетных боеприпасов.

Рогов отметил, что удары по Мелитополю наносятся из города Орехова, который контролируется украинскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля ВСУ выпустили по Мелитополю Запорожской области семь ракет из РСЗО HIMARS, системы ПВО перехватили шесть из них. Снаряд попал в локомотивное депо.