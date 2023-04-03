Вашингтон, 3 апреля, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Учёные из Сорбоннского и Нью-Йоркского университетов обнаружили и частично расшифровали скрытый текст рукописи, в котором описываются конструкция и использование древнего инструмента для астрономических наблюдений, пишет Newsweek.

(сс) nile Рукопись

Рукопись на пергаменте (палимпсест), написанная поверх существующей, с малозаметным текстом обнаружили в 1819 году. Ведущий автор исследований Александр Джонс объяснил, что в те годы практически не удалось прочитать её содержание, проведенная химическая обработка, призванная проявить текст рукописи, лишь усугубила ситуацию.

За всё время удалось прочитать несколько слов, но понять описание чего-то астрономического было невозможно, рассказал учёный.

Детальный анализ рукописи начался с 2020 года. Метод многоспектральной визуализации помог прочесть описание инструмента под названием «метеороскоп». Он неоднократно упоминается в древних текстах, но подробности оставались неизвестными.

Автор исследования уточнил, что учёные располагают достаточной информацией для получения всех технических характеристик, необходимых для изготовления инструмента.

Пергамент с рукописью нашли в библиотеке аббатства Боббио в Италии, сейчас он хранится в Милане. Палимпсест содержит латинский текст «Этимологии» архиепископа Исидора Севильского, который, предположительно, написан в VIII веке.

Несмотря на прогресс, полностью расшифровать рукопись не удаётся, заключил учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году учёные в Венеции обнаружили неизвестный документ, подтверждающий теорию о внесении позднейших правок в труды Марко Поло. Пергамент свидетельствует о тесной связи с доминиканскими монахами монастыря Санти-Джованни-и-Паоло. Это открытие пролило новый свет на жизнь Поло после его возвращения в Венецию.