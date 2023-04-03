Вашингтон, 3 апреля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. В рамках реструктуризации в США временно закроют офисы «Макдоналдс», пишет газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Макдоналдс

Компания направила своим сотрудникам уведомление, что в течение недели с 3 апреля будут объявлены ключевые решения, которые коснутся роли и численности сотрудников.

Руководство «Макдоналдс» попросило часть подчинённых в США и других иностранных сотрудников уйти на удалённый формат работы с 3 по 5 апреля для возможности принятия кадровых решений виртуально. Помимо этого, сотрудников попросили отменить встречи с поставщиками и другими партнёрами в штаб-квартире компании.

Количество попавших под сокращение сотрудников не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в американской авиастроительной корпорации Boeing ожидается массовое сокращение сотрудников. В первую очередь оно коснётся отдела кадров и финансового департамента. Часть функций, которые выполняют те, кто попадёт под сокращение, планируется передать на аутсорс индийской компании Tata Consulting Services.