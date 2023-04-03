Москва, 3 апреля, 2023, 06:10 — ИА Регнум. За три месяца 2023 года Россия в 19 случаях получила от стран Запада отказы о правовой помощи по уголовным делам. При этом основная часть по политическим мотивам. Об этом сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

Отмечается, что иностранные государства отказали в исполнении 15 запросов о правовой помощи. Из общего числа 12 — по политическим мотивам (Швейцария (10), Латвия (1), Княжество Лихтенштейн (1)).

Минюст Швейцарии пояснил свои отказы тем, что имеет «наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью».

Также Россия получила отказ по 19 запросам об экстрадиции обвиняемых в убийствах, бандитизме, похищениях, мошенничестве и наркопреступлениях.

В числе отказавшихся — Италия, Болгария, Германия, Румыния, Австрия и Польша.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в покушении на мошенничество и крупной краже из банковского хранилища бывший менеджер офиса одного из российских банков Леонид Лавров 29 марта был экстрадирован в Россию из Перу.