Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Дивизию подлодок специального назначения — носителей суперторпед «Посейдон» — планируется сформировать в составе подводных сил Тихоокеанского флота в конце 2024 года или начале 2025-го. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Министерство обороны России Подводный аппарат «Посейдон»

Собеседник заверил, что решение о формировании дивизии атомных субмарин принято.

Официального подтверждения создания дивизии пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России произвели первый боекомплект торпед «Посейдон», предназначенных для АПЛ «Белгород». РФ с помощью «Посейдонов» может устроить цунами странам Североатлантического альянса.