На Камчатке сформируют дивизию спецподлодок с «Посейдонами» в 2025 году
Дивизия подлодок спецназначения с «Посейдонами» будет сформирована на Камчатке в 2025 году
Петропавловск-Камчатский, 3 апреля, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Дивизию подлодок специального назначения — носителей суперторпед «Посейдон» — планируется сформировать в составе подводных сил Тихоокеанского флота в конце 2024 года или начале 2025-го. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Министерство обороны России
Подводный аппарат «Посейдон»
Собеседник заверил, что решение о формировании дивизии атомных субмарин принято.
Официального подтверждения создания дивизии пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в России произвели первый боекомплект торпед «Посейдон», предназначенных для АПЛ «Белгород». РФ с помощью «Посейдонов» может устроить цунами странам Североатлантического альянса.