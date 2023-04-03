Вашингтон, 3 апреля, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Американцы и жители других стран могут столкнуться с растущей инфляцией и ценами на бензин после принятого странами ОПЕК+ решения сократить добычу нефти до конца 2023 года, пишет Associated Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары США

Новые проблемы могут вызвать для Вашингтона дальнейшее обострение с Эр-Риядом, говорится в публикации.

Управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук заявил, что сокращение производства приведёт к росту цен на бензин в США примерно на 26 центов за галлон, в дополнение к летнему повышению. Таким образом, стоимость обычного бензина в стране к лету может вырасти с 3,5 доллара до более чем четырёх за галлон.

Сокращение добычи нефти составляет около одного процента от суточного общемирового потребления, но последствия такого решения могут значительно отразиться на рыночной стоимости нефти, добавил Бук.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана с мая и до конца 2023 года решили сократить добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ — на 144 тыс. баррелей в сутки, Ирака — на 211 тыс. баррелей в сутки, Кувейта — на 128 тыс. баррелей в сутки, Омана — на 40 тыс. баррелей в сутки. Эр-Рияд и Москва также объявили о решении снизить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки.

После объявленного сокращения добычи в некоторых странах ОПЕК+ мировые цены на нефть возросли более чем на 5%.