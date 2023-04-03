ДНР, 3 апреля, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Жители Артёмовска столкнулись со стороны украинских военных с настойчивой эвакуацией. ВСУ вместе с компаниями «Белый ангел» и «Феникс» силой вывозили детей в ДНР, чтобы заставить их родителей уехать на Украину. Об этом РИА Новости рассказала местная жительница.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

После того как в Артёмовске киевские власти объявили эвакуацию, горожанам рекомендовали выехать на территорию Украины, а затем начали массово отправлять детей в санатории и лагеря. По окончании отдыха дети не возвращались, родителям вынужденно приходилось ехать на Украину, пояснила собеседница.

По словам женщины, украинские военные в полном обмундировании с целью поиска детей осматривали даже подвалы, чтобы принудительно их вывезти. В течение двух-трёх недель в феврале приходилось прятать детей по пустым холодным квартирам. Ребята сидели тихо и выходили, только когда машины уезжали.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила жителей о необходимости эвакуироваться из Артёмовска. Она заявила, что сделать это должны все «законопослушные, патриотичные граждане». Чиновница отмечала, что в городе оставались порядка шести тысяч мирных жителей.