Москва, 3 апреля, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Жителей частных и многоквартирных домов могут обязать впускать в квартиры работников ресурсоснабжающих организаций (РСО) для того, чтобы они могли установить и обслуживать умные счётчики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Счетчик воды

Отмечается, что в тарифы заложат установку умных счётчиков, обязанность по их обслуживанию будет возложена на РСО.

По закону в квартиру без согласия собственников можно войти, если произошла коммунальная авария. В остальных случаях — необходимо решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года анонсировали, что в платежные документы на оплату ЖКУ могут быть включены установка, замена и обслуживание «умных» счётчиков. Такую возможность поручили проработать Минстрою РФ.