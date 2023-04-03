Вашингтон, 3 апреля, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Спецслужбы США и ФБР обнаружили новые доказательства предполагаемого препятствования Дональда Трампа расследованию дела о секретных документах, которые были обнаружены в его имении во Флориде. Об этом сообщила газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Уточняется, что следователи для поиска новых доказательств изучили электронные письма и сообщения от бывшего помощника экс-президента Трампа. В ходе расследования были собраны факты, что после получения повестки он «провёл ревизию» коробок с документами на вилле и якобы некоторые бумаги «сохранил для себя».

Бывший пресс-секретарь Стивен Чун считает, что «охота на ведьм против Трампа не имеет под собой ни фактов, ни закона».

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп выступит с публичным заявлением после того, как ему предъявят обвинения в суде Нью-Йорка. Предполагается, что это будет 4 апреля.