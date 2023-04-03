Париж, 3 апреля, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что решение стран ОПЕК+, в том числе России о снижении добычи нефти, оказалось «новой пощечиной» для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

«Бруно Ле Мэр, который должен был «обрушить российскую экономику», получил новую пощечину! Прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти!» — написал Филиппо в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Брюно Ле Мэр ещё в феврале на заседании Евросоюза заявлял, что санкции в отношении России будут усилены в ближайшие месяцы и российская экономика столкнётся с серьёзными трудностями.

По словам чиновника, доходы от продажи нефтепродуктов в России «уменьшились на 46%», а ограничения будут эффективны в долгосрочной перспективе.

Более чем на 5% возросли мировые цены на нефть после объявленного сокращения добычи в некоторых странах ОПЕК+.