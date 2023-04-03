Харьков, Украина, 3 апреля, 2023, 03:48 — ИА Регнум. По информации украинских СМИ, в нескольких областях страны ночью 3 апреля объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги после взрывов прозвучал в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

О пострадавших и разрушения сведений нет.

ВС РФ наносят удары по инфраструктуре подконтрольных Киеву населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел Мелитополя украинскими войсками с применением РСЗО HIMARS и кассетных боеприпасов стал основанием для расследования Следственного комитета России.