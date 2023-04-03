Москва, 3 апреля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Украина создаёт интернациональные добровольческие корпуса аналогичные формированию специального назначения в составе вермахта в годы Великой Отечественной войны «Бранденбург-800». Киев надеется, что эти подразделения не дадут ВСУ покинуть линию фронта — украинцы уже массово бегут с передовой. Об этом в разговоре с URA. RU высказал предположение старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По мнению эксперта, минобороны Украины и США уже осознали ситуацию и в спешном порядке создают наемнические формирования.

Так, уже создан польский добровольческий корпус, в состав которого вошли профессиональные военные, взявшие отпуск или фиктивно уволившиеся.

«Идёт формирование мощного диверсионно-разведывательного подразделения, аналогичного печально известному полку «Бранденбург-800». Думаю, в этом направлении создаются и на Украине такие диверсионные группировки. Эти формирования будут играть роль заградотрядов. Таким путём ВСУ будут пытаться удержать фронт», — уверен Прохватилов.

Военный учёный добавил, что руководят созданием националистических формирований немцы и американцы.

Как сообщало ИА REGNUM, российская армия проводит на Украине «дезинсекцию», так как главной заразой для страны является режим её президента Владимира Зеленского. Об этом написал американский ветеран войны Ноктис Дрейвен.