Лондон, 3 апреля, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Постоянно меняющаяся тактика ведения боя позволяет российским лётчикам превосходить силы Украины, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на украинского офицера.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам майора ВСУ Вадима Ворошилова, за счёт постоянного изменения тактики россиян война нестабильна.

«Они делают ловушки, отправляют один российский самолёт, чтобы украинские пилоты думали, что там всего один их самолёт. А потом со всех сторон появляются ещё два или три, которые фактически окружают украинский самолёт», — отметил украинский военный.

Кроме того, радары на российских современных самолётах «примерно в четыре раза» превосходят украинские, что позволяет пилотам ВКС России мониторить воздушное пространство на большую глубину.

Ворошилов констатировал также преобладание в бою российских ракет над старыми советскими, которыми располагают ВСУ. Иногда украинские военные даже не могут видеть запуска российских ракет, что очень опасно для пилотов, добавил Ворошилов.

Офицер ВСУ заключил, что он обратился к западным странам с просьбой поставить истребители F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, полковник ВСУ Владимир Логачев признал, что украинская армия несёт потери среди «самых продвинутых пилотов», которые могли бы быстро освоить полёты на истребителях F-16 при передаче их Киеву. У Украины нет возможности противостоять российским самолётам Су-35.