Санкт-Петербург, 3 апреля, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Гибель российского военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) не останется безнаказанной. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

«Не сомневаюсь, что это подлое преступление не останется безнаказанным. Желаю выздоровления всем пострадавшим», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале регионального правительства.

Глава Ленобласти выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой, киевский режим в очередной раз показал своё истинное лицо — подлое и кровавое, из-за проигрыша России на Украине прибегают к убийствам российских лидеров мнений. Она считает, что все виновные в гибели Владлена Татарского должны быть наказаны.