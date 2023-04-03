Бухарест, 3 апреля, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведёт строительство в Румынии центра технического обслуживания и логистики, который будет обслуживать используемые киевской армией вооружения. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Планируется, что центр в румынском Сату-Маре, рядом с границей Украины, откроют в апреле. Здесь будут обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики.

«Ключевой задачей является предоставление силам НАТО и Украине наилучшей возможной поддержки», — заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Как сообщало ИА REGNUM, солдаты киевской армии, 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся в Авдеевке Донецкой Народной Республики, выступили с обращением о том, что их ожидает «катастрофа», и призвали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного срочно вывести с фронта остатки бойцов.