Москва, 3 апреля, 2023, 01:49 — ИА Регнум. В очередной раз киевский режим показал своё истинное лицо — подлое и кровавое, из-за проигрыша России на Украине прибегают к убийствам российских лидеров мнений, заявила сенатор от ЛНР, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Дарья Лантратова.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Им не удастся переломить ситуацию и заставить молчать тех, кто защищает россиян от лжи, выполняет свой долг и отстаивает наши идеалы», — написала она в своём Telegram-канале, комментируя взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали более 20 человек.

Лантратова отметила, что война идёт не только на фронте, не менее ожесточённые бои ведутся и на информационном поле. В этом противостоянии Украина проигрывает, так как правду победить невозможно, добавила она.

Сенатор сказала, что все виновные должны быть наказаны.

«Мы не простим. Мои искренние соболезнования близким и друзьям Владлена», — заключила политик.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не связывает смерть военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга с задержанием репортёра московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича.

По последним данным, количество пострадавших в результате взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге возросло до 30 человек. Девочка, которая также получила ранения, прооперирована.