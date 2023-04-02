Анкара, 3 апреля, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в жёсткой форме отказался от дальнейшего общения с послом США в Анкаре Джеффри Флейком, который встретился в обход него с кандидатом от оппозиции на выборах Кемалем Кылычдароглу. Об этом сообщил РИА Новости советник кандидата Унал Чевикез.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Как тебе не стыдно, думай головой. Ты — посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Пусть знает свое место», — цитирует Эрдогана газета Star.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень поддержки избирателями Турции «Республиканского альянса», лояльного по отношению к Эрдогану, снижается. По данным социологов, на выборах в парламент 14 мая он может набрать порядка 40% голосов, тогда как в 2018 году результатом были 53,4%.

По результатам жеребьёвки на бюллетенях для голосования имена кандидатов будут располагаться в следующем порядке: Реджеп Тайип Эрдоган; Мухаррем Индже; Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган.