Тверь, 3 апреля, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Поклонники певицы МакSим (Марины Абросимовой) обеспокоены состоянием артистки и требуют остановить гастрольный тур «Я буду жить». 1 апреля она выступала в Твери и «еле стояла на сцене, явно плохо себя чувствовала». Ситуация практически повторилась, как и на концерте 18 марта в Сочи, где МакSим понадобилась помощь врачей.

Дарья Драй ИА REGNUM Певица МакSим во время выступления на церемонии открытия матча

Видео выступления опубликовали многие Telegram-каналы. Уставшая певица пытается бодриться, натужно улыбается, плохо попадает в ноты. В комментариях подписчики также заметили, что у МакSим округлился живот — предположили, что она беременна. Фанаты написали, что певицу «надо спасать», а изматывающие гастроли «остановить».

В гастрольном туре звезды запланирован концерт в Ижевске 9 апреля. Далее — в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске и других городах России.

Как сообщало ИА REGNUM, МакSим стало плохо во время концерта в Сочи в «Розе Хутор», она с трудом произносила слова своей песни и поспешно ушла за кулисы.