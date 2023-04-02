Москва, 3 апреля, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Действия киевских властей в ситуации с захватом Киево-Печерской лавры нелегитимны с правовой и безнравственны с духовной точки зрения, говорится 2 апреля в официальном заявлении МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Ни для кого не секрет, что режим Зеленского не самостоятелен в своей антиклерикальной политике. Раскол православия, удар по этой сфере жизни — та цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне», — отметили в ведомстве.

Подчёркивается, что киевский режим свою религиозную политику превратил в один из инструментов продвижения неонацизма. Ещё со времён Порошенко на Украине страдает русское и мировое православие. Нынешние власти привели к расколу церквей, вмешиваются в жизнь каждого верующего православного, указали в ведомстве.

В МИД РФ также обратили внимание на время, которое выбрали Зеленский и его режим — Великий пост. Захват Киево-Печерской лавры показательнее многих иных шагов режима и его риторики, что доказывает его преступный характер и готовность не считаться с чувствами и правами людей.

Как сообщило ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает давление на священнослужителей на Украине. В России не останутся безучастными к их судьбе, если это потребуется, заверил он.

Неизвестные злоумышленники 2 апреля попытались штурмовать кафедральный собор Украинской православной церкви в Хмельницком. Раскольники и радикалы скандировали «Долой московского попа».