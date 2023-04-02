Подгорица, 3 апреля, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Глава Черногории Мило Джуканович поздравил бывшего министра экономики страны Якова Милатовича с победой во втором туре выборов президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Яков Милатович и Мило Джуканович

Второй тур выборов президента Черногории состоялся 2 апреля. Список избирателей включал 542 154 человека. Участие в голосовании приняли 69,33% избирателей.

37-летний Яков Милатович получил 60% голосов, Джуканович — 40%.

«Черногория сделала свой выбор. Поздравляю Якова Милатовича с доверием, которое он получил на выборах», — сказал действующий президент Джуканович, который стоял у власти более 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в первом туре выборов президента Черногории никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов, необходимые для победы.

По результатам первого тура голосования во второй круг вышли действующий президент Джуканович с 35% голосов и с небольшим отрывом кандидат от движения «Европа сейчас» Яков Милатович — за него отдали голоса менее 30% избирателей.