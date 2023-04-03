CNN: в США 25 вагонов товарного поезда сошли с рельсов

Вашингтон, , 00:10 — REGNUM В американском штате Монтана 2 апреля не менее 25 вагонов товарного состава сошли с рельсов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Поезд (сс) ImagesBG

Часть вагонов упала в реку. Что перевозил товарняк — не уточняется. Известно, что никаких опасных веществ в вагонах поезда не было.

Есть ли пострадавшие — также не сообщается. На месте происшествия работают спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния в США) сошёл с рельсов грузовой поезд. По информации пожарно-спасательной службы, жертв и угрозы окружающей среде нет, незначительной утечкой топлива занимаются специалисты по работе с опасными веществами.