The Telegraph: на Украине пожаловались на большие потери способных быстро освоить F-16 лётчиков

Киев, , 23:56 — REGNUM Украинская армия несёт потери среди «самых продвинутых пилотов», которые могли бы быстро освоить полёты на истребителях F-16 при передаче их Киеву, пишет газета Telegraph со ссылкой на полковника ВСУ Владимира Логачева.

Су-35 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пока мы продолжаем ждать, мы будем терять больше пилотов. У нас был список самых продвинутых лётчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою», — цитирует издание украинского военного.

Логачёв вынужден признать, что радары на российских самолётах существенно лучше, чем у ВСУ.

В газете также ссылаются на украинского майора Вадима Ворошилова, который утверждает о постоянной смене ВС России тактики и установки ловушек для самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине отметили превосходство авиации России, которое усилилось после замены старых воздушных судов на современные Су-35. У Киева нет возможности противостоять таким самолётам.

Военно-воздушные силы ВС Украины готовы принимать на службу иностранных пилотов. Острая потребность в иностранных специалистах и пилотах для ВСУ может появиться в случае решения США и союзников поставить Киеву современные истребители F-16.