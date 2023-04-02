МИД Италии: глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни

Рим, , 23:50 — REGNUM Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен приехать в Россию в ближайшие дни, сообщил МИД Италии.

Рафаэль Гросси IAEA Imagebank

Накануне 2 апреля состоялся телефонный разговор Гросси с главой МИД страны Антонио Таяни.

Политик и дипломат в ходе общения обсудили конфликт на Украине, в частности, ситуацию с Запорожской АЭС. Рафаэль Гросси рассказал о перспективе создания вокруг станции свободной зоны, подлежащей особой международной защите.

Антонио Таяни подтвердил, что правительство Италии поддерживает такую перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не должна подвергаться нападению и использоваться для нападения, заявил Гросси 31 марта.