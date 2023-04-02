Гросси планирует в ближайшее время посетить Россию
МИД Италии: глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию в ближайшие дни
Рим, 2 апреля, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен приехать в Россию в ближайшие дни, сообщил МИД Италии.
Накануне 2 апреля состоялся телефонный разговор Гросси с главой МИД страны Антонио Таяни.
Политик и дипломат в ходе общения обсудили конфликт на Украине, в частности, ситуацию с Запорожской АЭС. Рафаэль Гросси рассказал о перспективе создания вокруг станции свободной зоны, подлежащей особой международной защите.
Антонио Таяни подтвердил, что правительство Италии поддерживает такую перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в ближайшие дни в Москву.
Как сообщало ИА REGNUM, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не должна подвергаться нападению и использоваться для нападения, заявил Гросси 31 марта.