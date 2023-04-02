Теннисист Даниил Медведев победил в финале Янника Синнера и выиграл турнир в Майами

Майами, США, , 23:31 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами 2 апреля. Он обыграл в финале итальянца Янника Синнера. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3.

Даниил Медведев (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

В решающем матче российский теннисист Медведев в двух сетах победил Синнера. Игроки провели на корте в общей сложности 1:35.

Отмечается, что Даниил Медведев в тяжелейшей борьбе впервые в карьере стал победителем турнира в Майами. Он выиграл 19‑й турнир ATP в одиночном разряде.

Для российской ракетки это был пятый финал подряд. Ранее Медведев взял реванш на турнирах в Роттердаме, Дохе и Дубае, а в финале недавнего «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

В этом году Медведев выиграл 29 матчей из 31‑го — он лидер тура по победам.

Призовой фонд турнира составил 8,8 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, шестая ракетка в мире и первая в России, 27-летний теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника 26-летнего Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс», который состоялся 31 марта в Майами.