Калязин, Тверская область, 2 апреля, 2023, 23:29 — ИА Регнум. В Тверской области найдено тело мальчика 2012 года рождения, пропавшего 31 марта, сообщила 2 апреля пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Ребёнок потерялся в городе Калязине. По факту безвестного исчезновения мальчика возбудили уголовное дело, в рамках расследования которого велись поисковые мероприятия.

Тело десятилетнего мальчика обнаружили в недостроенном частном доме в городе Калязине, «без видимых признаков криминальной смерти».

Следователи назначили ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в городе Серов Свердловской области нашли тело пропавшего человека. Погибшему бродячие животные обгрызли голову, ключицу и плечо, оставив его личные вещи нетронутыми. После гибели уральца следователи начали проверку.