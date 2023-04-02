Авдеевка, ДНР, 2 апреля, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Солдаты киевской армии, 53-й отдельной механизированной бригады, которые находятся в Авдеевке Донецкой Народной Республики, выступили с обращением о том, что их ожидает «катастрофа», и призвали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного срочно вывести с фронта остатки бойцов. Видеообращение украинских военных опубликовал Telegram-канал военкоров «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Украинский военные в своём обращении сказали, что бригада приближается к катастрофе, так как российские войска уже взяли Красногоровку и вошли в Авдеевку. При этом отбиваться солдатам ВСУ нет сил. Больше половины бригады убито или пропало без вести, нет практически никакого снабжения — ни снарядов, ни оружия, ни медикаментов, ни еды.

Боевики признают, что командование бригады их бросило. В связи с тяжелой ситуацией на фронте они требуют от Залужного срочно отвести остатки бригады с передовой.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что развитие ситуации на Украине пошло по «худшему сценарию» из-за нарастающего внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта.