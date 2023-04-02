Бывший наемник из США Макинтайр раскрыл схему перепродажи оружия украинскими военными

Москва, , 23:12 — REGNUM Украинские военные перепродают преступникам западное оружие для покупки себе иностранных автомобилей, заявил в интервью Первому каналу ранее служивший в украинском батальоне бывший американский наёмник Джон Макинтайр.

Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ Василий Иванов © ИА REGNUM

По его словам, как только оружие появляется на Украине, поставщик делает соответствующую отметку. Потом оружие должно быть распределено по подразделениям, но при перевозке американские пистолеты, пулемёты и «джавелины» оказываются в руках организованной преступности, пояснил американец.

«Воровство там вообще процветает… Я думал, как эти люди могут позволить себе такие машины? Они что, перепродают кому-то оружие?» — спросил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года в США объявили о намерениях направить на Украину наблюдателей для усиления контроля над поставляемой военной помощью. В администрации президента Джо Байдена «наконец-то осознали», что «украинцы пытаются обвести вокруг пальца» США, продавая поставляемое Киеву оружие. Такая же ситуация с пропадающей денежной помощью, констатируют эксперты.