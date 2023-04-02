Москва, 2 апреля, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Украинские военные перепродают преступникам западное оружие для покупки себе иностранных автомобилей, заявил в интервью Первому каналу ранее служивший в украинском батальоне бывший американский наёмник Джон Макинтайр.

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ

По его словам, как только оружие появляется на Украине, поставщик делает соответствующую отметку. Потом оружие должно быть распределено по подразделениям, но при перевозке американские пистолеты, пулемёты и «джавелины» оказываются в руках организованной преступности, пояснил американец.

«Воровство там вообще процветает… Я думал, как эти люди могут позволить себе такие машины? Они что, перепродают кому-то оружие?» — спросил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года в США объявили о намерениях направить на Украину наблюдателей для усиления контроля над поставляемой военной помощью. В администрации президента Джо Байдена «наконец-то осознали», что «украинцы пытаются обвести вокруг пальца» США, продавая поставляемое Киеву оружие. Такая же ситуация с пропадающей денежной помощью, констатируют эксперты.