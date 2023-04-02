Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не связывает смерть военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга с задержанием репортёра московского бюро Wall Street Journal Эвана Гершковича.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович. Журналист

Соловьев не пытался связать два события.

«Трудно параллели провести, потому что вряд ли это настолько зеркально может происходить. По сути, был задержан не журналист, а сотрудник спецслужб. Мы с вами понимаем, что многие сотрудники спецслужб в разных странах прикрываются тем, что они журналисты», — высказал свою версию РИА Новости Владимир Соловьев.

Как сообщало ИА REGNUM, с различными травмами после взрыва в кафе Street Food Bar, где в это время проходил творческий вечер военкора Татарского, госпитализированы 24 человека, состояние шести из них оценивается как тяжёлое, 18 посетителей кафе, включая подростка, находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства Татарского (Максима Фомина).