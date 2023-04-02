Очевидица взрыва в кафе в Санкт-Петербурге рассказала о подаренной статуэтке военкору Татарскому

Санкт-Петербург, , 22:54 — REGNUM Одна из присутствующих на встрече в кафе в Санкт-Петербурге с военным корреспондентом Владленом Татарским рассказала РИА Новости как и кто подарил ему статуэтку, в которой могло быть взрывное устройство.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам жительницы Санкт-Петербурга, подарившая статуэтку военкору девушка сидела с ней рядом за столом.

«Получилось, мы вдвоем с братом сидели за столиком, а она сидела так, что я видела только со спины. <…> Дальше, когда она уже подарила эту скульптуру, она прошла вперед и села там, а телефон свой оставила на нашем столике — забыла, видимо», — рассказала очевидица.

Девушка вспомнила как ведущий вытащил статуэтку и военкор подержал её в руках, а потом скульптуру поставили. Спустя минуту с небольшим произошёл взрыв, все побежали, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, после взрыва в кафе Санкт-Петербурга с различными травмами были госпитализированы 24 человека. Возбуждено уголовное дело по факту убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.