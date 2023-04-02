УПЦ: один из глумившихся над певчей Киевской лавры Ершовой доставлен в больницу без признаков жизни

Киев, , 22:40 — REGNUM Одного из тех, кто глумился над молившейся на коленях на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры 1 апреля Екатериной Ершовой госпитализировали без признаков жизни. Об этом рассказали в Украинской православной церкви (УПЦ).

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В соцсетях УПЦ написали, что один из тех, кто скабрезно танцевал у Киево-Печерской лавры, сразу после дебоша оказался в больнице. При этом, признаков жизни он не подавал.

«Пусть Всемилостивый Господь пошлёт этому человеку прощение и исцеление», — пожелали верующие.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как монахи отказались покинуть обитель вопреки требованию украинских властей.

В Telegram-канале УПЦ появилось видео, как сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку рядом с прихожанкой УПЦ, которая стоит на коленях с иконой и распятием в руках, пытается произнести молитву и вразумить протестующих.