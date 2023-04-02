Киев, 2 апреля, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Одного из тех, кто глумился над молившейся на коленях на улице у монастыря певчей Киево-Печерской лавры 1 апреля Екатериной Ершовой, госпитализировали без признаков жизни. Об этом рассказали в Украинской православной церкви (УПЦ).

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

В соцсетях УПЦ написали, что один из тех, кто скабрезно танцевал у Киево-Печерской лавры, сразу после дебоша оказался в больнице. При этом признаков жизни он не подавал.

«Пусть Всемилостивый Господь пошлёт этому человеку прощение и исцеление», — пожелали верующие.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как монахи отказались покинуть обитель вопреки требованию украинских властей.

В Telegram-канале УПЦ появилось видео, как сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку рядом с прихожанкой УПЦ, которая стоит на коленях с иконой и распятием в руках, пытается произнести молитву и вразумить протестующих.