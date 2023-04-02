Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украину ждёт худший сценарий из-за внешнего давления

Киев, , 22:25 — REGNUM Бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что развитие ситуации на Украине пошло по «худшему сценарию» из-за нарастающего внешнего давления на Киев с целью начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта. О своих предположениях он высказался на своем YouTube-канале.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Соскин пояснил, что в настоящее время ситуация развивается в плохом ключе для Украины и в мире стало больше тех, кто поддерживает перемирие между сторонами.

По мнению Соскина, многие государственные деятели в странах мира начинают осознавать, что продолжение боевых действий увеличивает риск их распространения на территорию Европы и Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД Украины, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, послал «к чёрту» немецких политиков — инициаторов мирных переговоров между Москвой и Киевом, такое заявление Мельник сделал 2 апреля на своей странице в Twitter.