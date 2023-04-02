Захарова после убийства Татарского напомнила об угрозах журналистам со стороны Киева

Москва, , 22:07 — REGNUM Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя гибель военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Всё это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие», — отметила Захарова в своём Telegram-канале, напомнив, что российских корреспондентов подвергают травле, клеймят специальными маркировками на интернет-площадках американских интернет-монополий и преследуют в западных СМИ.

Захарова выразила возмущение, что случаи насильственной гибели российских журналистов не расследуются западными странами и международными организациями.

«Не только не провели расследований, но даже не проявили элементарного человеческого сочувствия. Поразительна реакция в Киеве, где получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего», — отметила Захарова.

Причиной убийства Татарского она считает тот факт, что военкор был опасен для киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в Street Food Bar в Санкт-Петербурге. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты, они выясняют обстоятельства происшедшего. После ЧП были госпитализированы 24 человека.