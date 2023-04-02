Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» обыграл в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги московское «Торпедо». Игра завершилась со счётом 2:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Голы в составе команды хозяев забили Андрей Лангович и Евгений Чернов, в составе «Торпедо» — Давид Караев. С 42-й минуты после удаления Данила Глебова «Ростов» играл в меньшинстве.

Одержав победу, «Ростов» вновь сократил до семи очков отставание в турнирной таблице от лидера — «Зенита». Ростовчане набрали 44 очка (2 место), «Зенит» — 51 очко.

Как сообщалось ранее, 1 апреля в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» со счётом 2:0 на своём поле обыграл екатеринбургский «Урал», оба гола забил Иван Сергеев.