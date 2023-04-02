Санкт-Петербург, 2 апреля, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Обновлены данные о пострадавших после взрыва в одном из кафе в Санкт-Петербурге. В министерстве здравоохранения сообщили о 24 посетителях кафе, госпитализированных с травмами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

«24 пострадавших доставлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести», — сказано в сообщении.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь, отметили в Минздраве.

Ранее власти Петербурга сообщали о 25 пострадавших, 19 из которых госпитализированы. Погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), проводивший творческую встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел вечером 2 апреля в Street Food Bar на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства. На месте взрыва работают следователи и криминалисты, они выясняют обстоятельства происшедшего. В МВД подтвердили гибель Татарского.