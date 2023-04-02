Посол Грызлов заявил, что ядерное оружие придвинут к границам Союзного государства

Минск, , 21:21 — REGNUM Тактическое ядерное оружие России будет расположено в Белоруссии вблизи западных границ Союзного государства, заявил 2 апреля в эфире телеканала СТВ посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Борис Грызлов Gryzlov.ru

«Оно будет придвинуто к границам Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — сказал Грызлов.

Посол также отметил, что ядерное оружие США размещено в целом ряде европейских стран, и заявил, что Россия и Белоруссия вынуждены предпринимать действия, направленные на повышение безопасности Союзного государства.

Ранее 2 апреля глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава готова «более активно участвовать» в планах НАТО по ядерному сдерживанию в условиях намерения России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков в свою очередь ранее отметил, что размещение в Белоруссии тактического ядерного орудия России является вынужденной ответной реакцией на угрозы безопасности. Он также напомнил, что западные страны совершали аналогичные шаги.